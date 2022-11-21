Олимпийская чемпионка Линой Ашрам поправилась на 12 кг после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам набрала 12 килограмм с момента завершения спортивной карьеры. При это она ежедневно посещает тренажёрный зал, играет в теннис и выполняет гимнастические упражнения.

«Один мужчина стоял и смотрел на меня. Смотрел, смотрел и потом вдруг спросил: «Это ты? Чемпионка? Я тебя совсем не узнал. Что с тобой случилось? Почему ты так выглядишь? Ты такая огромная. Ты не такая красивая. Где та Линой?» Я спросила его, чего он хочет. Он сказал, беречь себя.

Ладно, пусть думает, что хочет, но почему он мне это говорит? Я относительно сильный с психологической точки зрения человек, я могу принять любой комментарий, и у меня также нет проблем с обратной связью, но некоторым девушкам с этим тяжело.

Я не ждала, когда потолстею. Я просто знала, что этой произойдёт. С каждой гимнасткой такое случается. Я больше не хочу набирать вес, сбросила бы где-то два килограмма и остановилась», — приводит слова Ашрам Ynet.

Фото: из личного архива Линой Ашрам

В данный момент Ашрам готовится дебютировать в телевизионной театральной постановке, где сыграет чудо-женщину. Также ей предлагают роли в кино, однако пока Линой лишь рассматривает предложения, параллельно снимаясь в рекламе.