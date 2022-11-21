Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам поправилась на 12 кг после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам поправилась на 12 кг после завершения карьеры
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам набрала 12 килограмм с момента завершения спортивной карьеры. При это она ежедневно посещает тренажёрный зал, играет в теннис и выполняет гимнастические упражнения.

«Один мужчина стоял и смотрел на меня. Смотрел, смотрел и потом вдруг спросил: «Это ты? Чемпионка? Я тебя совсем не узнал. Что с тобой случилось? Почему ты так выглядишь? Ты такая огромная. Ты не такая красивая. Где та Линой?» Я спросила его, чего он хочет. Он сказал, беречь себя.

Ладно, пусть думает, что хочет, но почему он мне это говорит? Я относительно сильный с психологической точки зрения человек, я могу принять любой комментарий, и у меня также нет проблем с обратной связью, но некоторым девушкам с этим тяжело.

Я не ждала, когда потолстею. Я просто знала, что этой произойдёт. С каждой гимнасткой такое случается. Я больше не хочу набирать вес, сбросила бы где-то два килограмма и остановилась», — приводит слова Ашрам Ynet.

Фото: из личного архива Линой Ашрам

В данный момент Ашрам готовится дебютировать в телевизионной театральной постановке, где сыграет чудо-женщину. Также ей предлагают роли в кино, однако пока Линой лишь рассматривает предложения, параллельно снимаясь в рекламе.

Главной драме Токио-2020 уже год. Аверины ещё в строю, Ашрам уже закончила и тренирует Главной драме Токио-2020 уже год. Аверины ещё в строю, Ашрам уже закончила и тренирует
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022