ЖГК ЦСКА одержал самую крупную победу в своей истории
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Гандболистки ЦСКА одержали 12-ю победу над столичной командой «Луч» в чемпионате России сезона-2022/2023. Армейская команда единолично занимает первое место в турнирной таблице предварительного этапа розыгрыша женской Суперлиги.
ЦСКА в гостевой встрече уверенно победил со счётом 42:17. Победа стала самой крупной в истории клуба. Предыдущий рекорд был поставлен два года назад, тогда ЦСКА победил со счётом 43:24
Отметим, что Елизавета Суздальцева забросила пять мячей, по четыре раза отличились Софья Сухова и Кристина Щеглова. Лучшим игроком встречи признали вратаря гостей – Валерия Василенко, которая совершила 60 % спасений.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Луч» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 17:42 (7:17).
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