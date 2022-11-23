Каролина Севастьянова рассталась с мужчиной после пяти лет отношений

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова, общаясь с подписчиками в соцсетях, рассказала, что рассталась с мужчиной после пяти лет отношений.

«Давайте так, я отвечу один раз, и всё. Это были прекрасные пять лет, у нас замечательная собака, и мы в отличных отношениях, на наше общение это никак не влияет. Никаких скандалов, интриг и расследований. На этом всё», — написала Севастьянова.

«Ваше сердце теперь свободно?» — уточнил один из подписчиков.

«Да», — ответила спортсменка.

Фото: из личного архива каролины севастьяновой

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания).