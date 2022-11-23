Россияне не сыграют в шахматном супертурнире Tata Steel Chess Tournament 2023

Стал известен состав участников на 85-м ежегодном супертурнире Tata Steel Chess Tournament 2023 в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
В соревнованиях примут участие пять игроков из топ-10 мира, а также пять шахматистов, которым предрекают большое будущее.
Традиционно Tata Steel Chess Tournament объявляет состав участников примерно за два месяца. На этот раз он исключительно силён.
В турнире примут участие лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен (приезжает в Вейк-ан-Зее в 19-й раз), второй номер рейтинга и соперник Яна Непомнящего по матчу за звание чемпиона мира Дин Лижэнь, а также ещё три гроссмейстера из топ-10: Фабиано Каруана, Аниш Гири и Уэсли Со. Кроме того, в турнире примут участие ещё три гроссмейстера из топ-20 мира: Рихард Раппорт, Левон Аронян и Ян-Кшиштоф Дуда, к которым присоединится и чемпион турнира — 2021 Йорден ван Форест.
Помимо этой группы уже хорошо зарекомендовавших себя гроссмейстеров, в Вейк-ан-Зее выступят восходящие звёзды шахмат: Доммараджу Гукеш, Арджун Эригайси, Нодирбек Абдусатторов, Винсент Каймер и Рамешбабу Прагнанандха.
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