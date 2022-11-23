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ПГК ЦСКА сыграет в дерби со «Звездой»

ПГК ЦСКА сыграет в дерби со «Звездой»
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Уже в этот четверг, 24 ноября, состоится дерби московского региона – женский гандбольный ЦСКА примет на своей площадке звенигородскую «Звезду».

«Звезда» – первый и единственный гандбольный коллектив России, которому покорился главный клубный турнир Европы – Лига чемпионов (2008). Помимо этого, звенигородская команда – обладатель Кубка ЕГФ (2007) и чемпион России (2007).

На данный момент армейские гандболистки не потерпели ни одного поражения и возглавляют турнирную таблицу с 24 очками в 12 матчах. «Звезда» с 18 очками расположилась на четвёртой строчке.

Встреча пройдёт в Москве на площадке ВА «Динамо» по адресу: ул. Василисы Кожиной, 13. Начало — в 16:00. Всех зрителей будет ждать захватывающий гандбол, а также розыгрыши призов и подарков. Билеты вы можете приобрести по ссылке.

Напомним, ранее ЦСКА одержал самую крупную победу в своей истории.

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