ПГК ЦСКА сыграет в дерби со «Звездой»

Уже в этот четверг, 24 ноября, состоится дерби московского региона – женский гандбольный ЦСКА примет на своей площадке звенигородскую «Звезду».

«Звезда» – первый и единственный гандбольный коллектив России, которому покорился главный клубный турнир Европы – Лига чемпионов (2008). Помимо этого, звенигородская команда – обладатель Кубка ЕГФ (2007) и чемпион России (2007).

На данный момент армейские гандболистки не потерпели ни одного поражения и возглавляют турнирную таблицу с 24 очками в 12 матчах. «Звезда» с 18 очками расположилась на четвёртой строчке.

Встреча пройдёт в Москве на площадке ВА «Динамо» по адресу: ул. Василисы Кожиной, 13. Начало — в 16:00. Всех зрителей будет ждать захватывающий гандбол, а также розыгрыши призов и подарков. Билеты вы можете приобрести по ссылке.

Напомним, ранее ЦСКА одержал самую крупную победу в своей истории.