Климент Колесников установил мировой рекорд на ЧР по плаванию в Казани

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020 Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в рамках международных соревнований «Игры дружбы» в Казани.

Колесников завоевал золото соревнований с результатом 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду, который в 2014 году в Дохе проплыл 50 метров на спине в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.

Решение о ратификации мирового рекорда должна принять Международная федерация плавания (FINA). Российские спортсмены с марта отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Серебряным призёром чемпионата России в этом заплыве стал Павел Самусенко с результатом 22,85. Третье время у Евгения Рылова — 23,16.