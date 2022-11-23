Сальников — о мировом рекорде Колесникова: не вижу оснований, чтобы он не был засчитан

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что мировой рекорд Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине в 25-метровом бассейне будет засчитан FINA.

Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на чемпионате России на короткой воде, который проходит в рамках второго этапа «Игр дружбы» в Казани. Климент показал результат 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду, который в 2014 году в Дохе проплыл 50 метров на спине в 25 метровом бассейне за 22,22 секунды.

«Это подарок всем любителя плавания. Все ожидали рекорда, Климент к этому шёл, трибуны задержали дыхание. Он подарил нам долгожданные моменты радости.

Будет ли рекорд подтверждён FINA? Процесс для нас не новый. Не вижу оснований, чтобы рекорд не был засчитан», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».