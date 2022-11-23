Арина Суркова побила рекорд России в заплыве на 50 метров баттерфляем

В Казани завершился четвёртый день чемпионата России по плаванию на короткой воде. Кроме мирового рекорда Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине, был установлен один взрослый и три юниорских рекорда России.

Лучшим национальным достижением на дистанции на 50 м баттерфляем теперь владеет Арина Суркова (24,84). Юниорские рекорды на счету Дарьи Клепиковой (баттерфляй, 50 м – 25,69), Яны Шакировой (комплекс, 100 м – 59,56) и Андрея Филипца (вольный, 800 м – 7.41,43).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань

Женщины. Баттерфляй. 50 м

1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 24,84.

2. Анита Грищенко (Новосибирская обл.) – 25,45.

3. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 25,69.

Комплекс. 100 м

1. Ника Годун (Москва) – 58,68.

2. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) – 59,56.

3. Ирина Шваева (Санкт-Петербург) – 1.00,24.

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Александр Обшаров (Татарстан) – 21,21.

2. Даниил Марков (Новосибирская обл. – Красноярский край) – 21,24.

3. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 21,31.

4. Евгений Рылов (Московская обл.) – 21,41.

5. Владислав Гринёв (Москва) – 21,47.

800 м

1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 7.39,65.

2. Александр Егоров (Москва) – 7.41,40.

3. Андрей Филипец (Ростовская обл.) – 7.41,43.

Комплекс. 100 м

1. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 52,33.

2. Сергей Фесиков (ЯНАО – Калужская обл.) – 52,60.

3. Андрей Жилкин (Москва) – 52,64.