Арина Суркова побила рекорд России в заплыве на 50 метров баттерфляем

В Казани завершился четвёртый день чемпионата России по плаванию на короткой воде. Кроме мирового рекорда Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине, был установлен один взрослый и три юниорских рекорда России.
Лучшим национальным достижением на дистанции на 50 м баттерфляем теперь владеет Арина Суркова (24,84). Юниорские рекорды на счету Дарьи Клепиковой (баттерфляй, 50 м – 25,69), Яны Шакировой (комплекс, 100 м – 59,56) и Андрея Филипца (вольный, 800 м – 7.41,43).
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань
Женщины. Баттерфляй. 50 м
1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 24,84.
2. Анита Грищенко (Новосибирская обл.) – 25,45.
3. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 25,69.
Комплекс. 100 м
1. Ника Годун (Москва) – 58,68.
2. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) – 59,56.
3. Ирина Шваева (Санкт-Петербург) – 1.00,24.
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Александр Обшаров (Татарстан) – 21,21.
2. Даниил Марков (Новосибирская обл. – Красноярский край) – 21,24.
3. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 21,31.
4. Евгений Рылов (Московская обл.) – 21,41.
5. Владислав Гринёв (Москва) – 21,47.
800 м
1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 7.39,65.
2. Александр Егоров (Москва) – 7.41,40.
3. Андрей Филипец (Ростовская обл.) – 7.41,43.
Комплекс. 100 м
1. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 52,33.
2. Сергей Фесиков (ЯНАО – Калужская обл.) – 52,60.
3. Андрей Жилкин (Москва) – 52,64.
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