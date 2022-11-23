Матыцин: рекорд Колесникова доказывает, что российские спортсмены — настоящие бойцы!

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о мировом рекорде пловца Климента Колесникова, установленном на чемпионате страны на короткой воде, который проходит в Казани в рамках «Игр Дружбы».



«Рекорд Климента Колесникова в очередной раз доказывает, что российские спортсмены — настоящие бойцы! Несмотря на колоссальное давление, под которым они находятся, ребята не просто не унывают, а напротив — продолжают добиваться высочайших результатов и устанавливают мировые рекорды.



Особенно приятно, что Колесников показал лучший в мире результат на «Играх Дружбы» — российском турнире поистине международного масштаба, где бьются национальные и мировые рекорды. Министерство спорта России продолжает поддерживать наших атлетов в это непростое время и создавать достойные условия для таких ярких рекордов. Поздравляю Климента с этим великолепным результатом и желаю ему не менее впечатляющих побед», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта в своём телеграм-канале.

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