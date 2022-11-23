Климент Колесников: засчитают рекорд или нет? В мире о нём узнают

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020 российский пловец Климент Колесников заявил, что ожидал от себя мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.

Сегодня, 23 ноября, на «Играх дружбы» в Казани Колесников побил мировой рекорд, преодолев 50 метров на спине за 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду, который в 2014 году в Дохе проплыл 50 метров на спине в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.

«Всё классно. Рекорды мира нужно ставить, нужно бить, нужно прогрессировать. Я настраивался, но не загонял себя со вчерашнего дня. Сегодня в эстафете проплыл быстрее, чем вчера. По настроению понимал, что всё может получиться. Надеюсь, что этот рекорд не так быстро побьют. Доволен выступлением. Есть самоудовлетворение от того, как настраивался, как готовился.

Засчитают рекорд или нет? Не знаю. Этот вопрос нужно задавать не мне. Засчитают или не засчитают… С одной стороны, будет обидно, а с другой — результат есть результат. В мире о нём узнают. Увидят, что не стоим на месте. Нейтрально отношусь к этому», — приводит слова Колесникова «РИА Новости Спорт».