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Сёстры Аверины: XXI век, а у нас дома уже 35 часов нет света, тепла и воды

Сёстры Аверины: XXI век, а у нас дома уже 35 часов нет света, тепла и воды
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки пожаловались на отсутствие воды, света и тепла у них дома.

«XXI век! Уже 35 часов у нас дома нет света, тепла и воды в Нижегородской области в Богородском районе в деревне Сысоевке!» — написали Аверины в социальных сетях, отметив губернатора области Глеба Никитина.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.

Ранее сёстры Аверины выложили фото в роскошных платьях.

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