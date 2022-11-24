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«КПРФ» уступил «Синаре» в домашнем матче ЧР по мини-футболу

«КПРФ» уступил «Синаре» в домашнем матче ЧР по мини-футболу
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Завершился единственный матч игрового дня в чемпионате России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на своей площадке уступил екатеринбургской «Синаре» со счётом 2:3.

В ходе встречи хозяевам дважды удалось сравнять счёт, но не уйти от поражения. Победный мяч «Синары» на 50-й минуте забил Дмитрий Прудников.

«Синара» одержала пятую победу в девяти матчах и, набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «КПРФ» с четырьмя победами и 14 очками делит 4–6-е места с «Газпромом-Югрой» и «Норильским никелем».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«КПРФ» (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) – 2:3 (1:2).
Голы: Лысков, 18, Заболонков, 27 – Герасимов, 9, Абрамов, 24, Прудников, 50.

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