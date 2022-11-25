Мария Каменева установила рекорд Европы на дистанции 50 м на спине

В Казани завершился пятый день чемпионата России по плаванию на короткой воде, который также является вторым этапом международных соревнований «Игры дружбы».
Мария Каменева одержала победу на дистанции 50 м на спине с новым рекордом Европы – 25,60. Предыдущее достижение было установлено два года назад Кирой Туссен из Нидерландов и равнялось 25,70.
Юниорские рекорды России установили Маргарита Ершова (вольный стиль, 1500 м – 15.55,31) и Александра Курилкина (спина, 50 м – 26,89).
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань
Женщины. Вольный стиль. 1500 м
1. Маргарита Ершова (Волгоградская обл.) – 15.55,31.
2. Полина Козякина (Волгоградская обл.) – 16.07,40.
3. Яна Курцева (Волгоградская обл.) – 16.14,03.
Спина. 50 м
1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 25,60.
2. Дарья Васькина (Москва) – 26,79.
3. Александра Курилкина (Санкт-Петербург) – 26,89.
Брасс. 100 м
1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 1.03,53.
2. Ника Годун (Москва) – 1.03,71.
3. Алина Змушка (Беларусь) – 1.04,33.
4. Татьяна Белоногофф (Московская обл.) – 1.04,85.
Комплекс. 200 м
1. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) – 2.09,66.
2. Анна Чернышева (Московская обл.) – 2.11,08.
3. Маргарита Дрямина (Удмуртия) – 2.11,69.
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 22,30.
2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 22,46.
3. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 22,52.
4. Павел Пахомов (Москва) – 22,62.
Комплекс. 400 м
1. Илья Бородин (Брянская обл.) – 3.58,08.
2. Максим Ступин (Москва) – 4.05,56.
3. Алексей Сударев (Свердловская обл.) – 4.08,32.
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