«КПРФ» сыграл вничью с «Синарой» в ЧР по мини-футболу

Завершился матч чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на своей площадке сыграл вничью с екатеринбургской «Синарой» со счётом 3:3.
Четыре из шести мячей были забиты до перерыва. Сначала дважды отличились гости, но хозяевам удалось сравнять счёт. Во втором тайме Сергей Абрамович на 42-й минуте вывел «КПРФ» вперёд, но в самом конце встречи Максим Герасимов забил ответный гол и зафиксировал окончательный результат матча.
Накануне «КПРФ» уступил «Синаре» со счётом 2:3.
«Синара» набрала 18 очков в десяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице. «КПРФ» с 15 очками располагается на пятой строчке.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«КПРФ» (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) – 3:3 (2:2).
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