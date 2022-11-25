Тетюхин оценил шансы сборной России отобраться на Олимпийские игры — 2024 по рейтингу

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу и олимпийский чемпион Сергей Тетюхин поделился мыслями об отборе национальной команды на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году.

«Шансы отобраться сборной России по рейтингу на Олимпиаду 2024 года? Не знаем, никто не знает. Нет информации. Пока рейтинговые очки сборной России и, естественно, Беларуси заморожены. До квалификации год. Поэтому разговоров с ВФВ пока нет», — сказал Сергей Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

На прошедших Олимпийских играх в 2020 году российские волейболисты дошли до финала соревнований, где в пяти партиях уступили команде Франции. До этого в полуфинале они обыграли бразильских спортсменов со счётом 3:1.