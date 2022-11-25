Андрей Толочко: «Зениту» уже пятый раз за этот сезон приходится менять состав

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Толочко высказался о девятой подряд победе своих подопечных в Суперлиге. Питерский клуб – единственная команда, не знающая поражений в ЧР-2022/2023. В очередном матче «Зенит» обыграл «Белогорье» со счётом 3:1.



«Если бы мы были идеальной командой, то не сыграли бы 31:29 в первом сете, и не проиграли бы 25:27 во втором. Много шероховатостей. Нам за этот сезон уже пятый раз приходится менять состав, потому что у Виктора Полетаева после игры с ленинградским «Динамо» есть небольшая проблема, мы его поберегли. Это уже опять другая команда, всегда приходится перестраиваться. Слава богу, нам удаётся выигрывать», — передаёт слова Толочко корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.