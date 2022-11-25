«Новая генерация» сыграла вничью с «Ухтой» и продолжает лидировать в ЧР по мини-футболу

Завершились матчи очередного игрового дня чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Лидер соревнования, «Новая генерация», на своей площадке сыграла вничью с «Ухтой» — 3:3. Санкт-петербургский «Кристалл» уступил «Норильскому никелю» — 5:6. Гости набрали 17 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив «Ухту».

«Тюмень» на своей площадке с трудом обыграла «Сибиряк» — 5:4. В этом матче было забито три автогола. Владислав Мерлушкин и Артём Антошкин поразили и те, и другие ворота. Также в свои ворота забил Дмитрий Босюк.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

«Тюмень» — «Сибиряк» (Новосибирск) – 5:4 (2:2).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Норильский никель» — 5:6 (2:4).

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Ухта» — 3:3 (1:2).