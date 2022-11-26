Кению отстранят от соревнований по лёгкой атлетике на два или три года

Кения будет отстранена от соревнований по легкой атлетике на два или три года. Об этом анонимно сообщил высокопоставленный чиновник Athletics Kenya.

К настоящему моменту уже два больших медиа опубликовали новость о возможном отстранении.

Athletics.co.ke выпустило следующее заявление:

«Наш источник, высокопоставленный чиновник в Athletics Kenya, на условиях анонимности сказал: «Информация поступает непосредственно от высших должностных лиц AIU, дело сделано. Мы с этого момента в их власти и должны готовиться к худшему: отстранение минимум на два года, максимум на три, чтобы мы могли привести свой дом в порядок», — сказал он.

Высокопоставленный чиновник сказал, что в поле зрения AIU находится много элитных спортсменов. Скоро они будут разоблачены, и это станет концом их беговой карьеры.

На следующей неделе в Риме запланировано заседание совета World Athletics, на котором, вероятно, будет обсуждаться Кения.

По данным AIU, 55 атлетов из Кении отстранены от участия в соревнованиях. 17 были подвергнуты санкциям в этом году, при этом восемь временно отстранены, и их дела находятся на рассмотрении.

С 2018 года Кения входит в число четырёх стран, включённых в категорию А — федерации-члены, у которых, по мнению World Athletics, наверняка есть системные проблемы с допингом. Наряду с Кенией туда попали Эфиопия, Беларусь и Украина.

В четверг министерство спорта Кении опубликовало заявление, в котором признало «допинговый кризис» и сообщило, что министр спорта Абабу Намвамба написал письмо президенту World Athletics Себастьяну Коу и призвал руководящий орган не отстранять Кению.



Правительство заявило, что оно планирует ежегодно выделять пять миллионов долларов в течение следующих пяти лет на борьбу с допингом, сообщает газета Daily Nation.