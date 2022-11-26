Ян Непомнящий: мне обидно, что матч за корону будет не с Карлсеном. Я хотел реванша

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как отнёсся к отказу норвежца Магнуса Карлсена сыграть с ним в матче за шахматную корону.
«Мне прежде всего обидно, что это не будет матч с Магнусом. Я хотел реванша и сейчас хочу, но наши ожидания – это наши проблемы, как известно.
Шансы в матче с Дин Лижэнем? Шансы, как мне кажется, почти в любом матче: 50 на 50. Счёт у нас плюс-минус равный. По стилю, мне кажется, мы довольно разные шахматисты, в принципе, как и с Карлсеном. Скучно отвечу, что нужно хорошо сделать свою работу, хорошо подготовиться и надеяться на лучшее. Потому что к матчу с Карлсеном я был хорошо готов, но практика показала, что иногда лучше хорошо спать, чем хорошо играть», — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Книжный чел».
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