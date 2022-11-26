Непомнящий — о Ниманне: до задержки трансляции в Сент-Луисе он играл почти как господь бог

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на Магнуса Карлсена. Ранее Карлсен обвинил Ниманна в мошенничестве, и теперь 19-летний шахматист требует от чемпиона компенсации в размере не менее $ 100 млн.

«Говорят, что «хорош любой пиар, кроме некролога», но я с этим не вполне согласен. Читерство – это экзистенциальная угроза для шахмат.

То, что Ниманн в игре в интернете не является образцом джентльменского поведения – это понятно. Что касается игры за доской, тут всё сложнее. Здесь мы всегда скатываемся в «слово против слова». Что касается его успехов за доской, то меня не слишком смущает его резкий рост.

Да, он за полгода прибавил 200 пунктов рейтинга, но для молодого шахматиста это нормально на коротком отрезке резко прибавить. Понял, как играть, стал серьёзнее относиться, мало ли что. А вот то, что он очень стабильный – это не характерно для молодёжи.

Его нельзя назвать вундеркиндом, потому что в 12 лет у него был рейтинг не 2500, а 2200. Он начал «расцветать» сразу по окончании или даже в процессе пандемии. И касательно его партий из Сент-Луиса, очень странно, что он до задержки в трансляции играл в одну силу, а после начал играть в другую… Он сам по себе не такой плохой шахматист. Он хорошо играет в блиц, у него 2600 есть точно. Но до задержки трансляции он играл не как господь бог, но очень близко. А когда начали вводить превентивные меры, то стал играть на 2550.

Ему сложно сопереживать. Не знаю, как это описать… Биполярочка? Он сначала говорит с одним акцентом, потом с другим. Сначала говорит нормальные вещи, потом провокационные. Сейчас он снова «набросил на вентилятор», планируя всех засудить. В моём понимании, тут нужно подавать иск на $ 1, если ты хочешь защитить своё доброе имя, которое опорочили. Но… запасаемся поп-корном!» — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Книжный чел».