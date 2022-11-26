Гандболисты «Чеховских медведей» уверенно обыграли «СГАУ-Саратов»

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали шестую победу в чемпионате России сезона-2022/2023. На своей площадке клуб из Чехова одолел «СГАУ-Саратов» со счётом 39:24.

К концу первого тайма хозяева набрали уверенный ход, уйдя на перерыв при счёте 18:12. После перерыва команда из Саратова постепенно старалась сократить отставание от «Чеховских медведей», однако хозяева всячески оказывали сопротивление, а после и вовсе увеличили разрыв в счёте почти в два раза.

Благодаря этой победе «Чеховские медведи» в турнирной таблице сохранили вторую строчку, которую они делят с ЦСКА. На первом находится ставропольский «Виктор». Отметим, что у ЦСКА и «Чеховских медведей» по одному поражению, которые им как раз нанесли лидеры чемпионата.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины



«Чеховские медведи» (Московская область) – «СГАУ-Саратов» — 39:24.