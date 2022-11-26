Гандболисты «Чеховских медведей» уверенно обыграли «СГАУ-Саратов»

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали шестую победу в чемпионате России сезона-2022/2023. На своей площадке клуб из Чехова одолел «СГАУ-Саратов» со счётом 39:24.
К концу первого тайма хозяева набрали уверенный ход, уйдя на перерыв при счёте 18:12. После перерыва команда из Саратова постепенно старалась сократить отставание от «Чеховских медведей», однако хозяева всячески оказывали сопротивление, а после и вовсе увеличили разрыв в счёте почти в два раза.
Благодаря этой победе «Чеховские медведи» в турнирной таблице сохранили вторую строчку, которую они делят с ЦСКА. На первом находится ставропольский «Виктор». Отметим, что у ЦСКА и «Чеховских медведей» по одному поражению, которые им как раз нанесли лидеры чемпионата.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Чеховские медведи» (Московская область) – «СГАУ-Саратов» — 39:24.
- 26 ноября 2022
-
17:42
-
10:03
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:36
-
08:08
-
00:32
- 25 ноября 2022
-
23:25
-
23:10
-
22:50
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
21:42
-
20:16
-
16:38
-
11:56
-
09:32
-
00:23
- 24 ноября 2022
-
22:07
-
21:53
-
19:02
-
18:15
-
17:31
-
11:50
- 23 ноября 2022
-
23:11
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:23
-
19:52
-
17:31
-
15:37