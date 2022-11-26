«Ростов-Дон» взял реванш у «Лады» в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В центральной встрече «Ростов-Дон» на своей площадке одолел «Ладу» со счётом 33:32.

По восемь голов в этом матче забили сразу три гандболистки: Кристина Кожокарь, Екатерина Зеленкова (обе – «Ростов-Дон») и Ольга Фомина («Лада»). Победный мяч на счету Кожокарь, а вратарь хозяев Анастасия Казьменко не дала последней атаке «Лады» завершиться голом.

18 ноября в Тольятти «Лада» обыграла «Ростов-Дон» со счётом 30:25.

«Ростов-Дон» с 22 очками поднялся на второе место в Суперлиге, «Лада» с 20 очками – третья.

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Предварительный этап

«Ставрополье» — «Университет» (Ижевск) — 33:23 (14:10).

«Ростов-Дон» — «Лада» (Тольятти) – 33:32 (15:15).