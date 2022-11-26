Волейболисты московского «Динамо» одержали 8-ю победу в ЧР, обыграв «АСК»

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграло минский «Строитель» со счётом 3:0 (25:23, 29:27, 25:16). Московское «Динамо» на выезде нанесло поражение нижегородскому «АСКу» со счётом 3:1 (16:25, 25:19, 25:14, 25:22).
«Динамо» одержало восьмую победу в девяти матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Динамо-ЛО» с 6 победами в активе – на пятой позиции. У нижегородцев 4 победы, «Строитель» пока не выиграл ни одного матча.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 9-й тур
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Строитель» (Минск) – 3:0 (25:23, 29:27, 25:16).
«АСК» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (25:16, 19:25, 14:25, 22:25).
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