Волейболистка «Тулицы» Ольга Ефимова получила предложение руки и сердца на площадке

После победы «Тулицы» в матче девятого тура женской волейбольной Суперлиги доигровщица тульской команды Ольга Ефимова получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Артёма прямо на площадке. В ответ девушка сказала «Да».

Видео можно посмотреть на странице «Тулицы» в «ВКонтакте». Права на видео принадлежат телерадиокомпании «СТАРТ».

В девятом туре предварительного этапа чемпионата России «Тулица» на своей площадке принимала подмосковное «Заречье-Одинцово». Встреча завершилась победой хозяек на тай-брейке со счётом 3:2 (25:27, 27:29, 31:29, 25:19, 15:11).

Ольга Ефимова выступает за тульскую команду с 2020 года. Ранее она играла за «Омичку», «Сахалин», «Приморочку» и «Северянку». Ефимова – двукратный серебряный призёр Высшей лиги А.