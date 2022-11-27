Волейболистка «Тулицы» Ольга Ефимова получила предложение руки и сердца на площадке

После победы «Тулицы» в матче девятого тура женской волейбольной Суперлиги доигровщица тульской команды Ольга Ефимова получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Артёма прямо на площадке. В ответ девушка сказала «Да».
Видео можно посмотреть на странице «Тулицы» в «ВКонтакте». Права на видео принадлежат телерадиокомпании «СТАРТ».
В девятом туре предварительного этапа чемпионата России «Тулица» на своей площадке принимала подмосковное «Заречье-Одинцово». Встреча завершилась победой хозяек на тай-брейке со счётом 3:2 (25:27, 27:29, 31:29, 25:19, 15:11).
Ольга Ефимова выступает за тульскую команду с 2020 года. Ранее она играла за «Омичку», «Сахалин», «Приморочку» и «Северянку». Ефимова – двукратный серебряный призёр Высшей лиги А.
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