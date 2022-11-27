Никита Нагорный рассказал о причине, из-за которой он по-прежнему остаётся в спорте
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Олимпийский чемпион 2021 года, российский гимнаст Никита Нагорный назвал фактор, из-за которого он продолжает выступать на профессиональном уровне.
«Мы продолжаем верить в лучшее, что нашу сборную наконец допустят до участия в международных стартах. Нам очень важно попасть на ближайший чемпионат Европы, где будет проходить последний отбор на Олимпийские игры. Поэтому я сейчас тренируюсь и держу форму только с одной надеждой, что чемпионат Европы пройдёт с участием сборной России.
Нас продолжают поддерживать многие. Я сам очень внимательно следил за тем, как проходил последний чемпионат мира, болел за многих ребят, активно делился своим мнением в социальных сетях», — приводит слова Нагорного ТАСС.
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