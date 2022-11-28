Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Легков: МОК не действует сам по себе, он зависит от лидеров других стран

Легков: МОК не действует сам по себе, он зависит от лидеров других стран
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжных гонках Александр Легков высказался о президенте МОК Томасе Бахе.

«В принципе Томас Бах как руководитель может ударить по столу и сказать: „Ничего не знаю, все должны выступать“. А дальше уже разбираться по факту. Но он так не делает, значит все-же МОК не может действовать сам по себе, он тоже зависит от международной повестки, от лидеров других стран».

То, что он говорит, — это хороший посыл, мы его слышим в какой-то степени. Он, например, говорит, что на Олимпийских играх должны выступать все страны, вне зависимости от политической повестки. Это правильно, но какая разница, говорит он это или нет, толку-то от этого ноль.

Как это выглядит в лыжных гонках. Предположим, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга говорит: «Ничего не знаем, российские спортсмены должны выступать», а дальше наши едут на Кубок мира в ту же самую Норвегию, Финляндию или Швецию, и сама страна блокирует их или спортсмены, которые выступают за эту страну, не выходят на старт", — цитирует Легкова ТАСС.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022