Турнир любительского гандбола «Герои Города» пройдёт в подмосковном Чехове

Десятый, юбилейный Чеховский турнир любительского гандбола «Герои Города» пройдёт 9-11 декабря в подмосковном Чехове. Турнир состоится в рамках сотрудничества «Чеховских медведей» и «SEHA – Gazprom League «Дивизион Восток». В турнире планируется 5 категорий участников:

Юноши до 18;

Девушки до 18;

Женщины;

Мужчины-любители;

Мужчины-профессионалы.

«Создание условий для массовых занятий гандболом, развитие турнира «Герои Города» – это один из приоритетов в работе нашего клуба. Хочется, чтобы ручной мяч стал доступнее, понятнее и интереснее для каждого россиянина и не только россиянина. Я очень рад, что мы нашли единомышленников, которые окажут бесценную помощь делу развития нашего любимого вида спорта», — подчеркнул генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Вице-президент Лиги, управляющий директор «Дивизиона Восток» Борис Сапожников сказал: «В Чехове стартовал «Дивизион Восток», здесь мы получили всестороннюю поддержку не только от Клуба, но и от многочисленных болельщиков, город буквально дышит гандболом. Основная задача Лиги – это развитие и популяризация гандбола, причем не только профессионального, но и любительского, детского. Поддержка межрегионального любительского гандбольного турнира «Герои Города», который уже долгие годы проводится под патронажем «Чеховских Медведей», это вполне логичное продолжение нашей миссии».

Руководитель отдела развития гандбольного клуба «Чеховские медведи» Евгений Кузнецов добавил: «Проект «Герои Города» был запущен 5 лет назад и своей основной целью ставил популяризацию гандбола среди подрастающего поколения Чехова. За эти годы мы превратились в крупнейший гандбольный любительский турнир в России. География турнира вышла далеко за пределы нашего родного Города. За пять лет, под своим началом, мы собрали более 4 000 любителей ручного мяча».

Более подробная информация о турнире по ссылке.