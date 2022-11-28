СМИ: глава МОК Томас Бах заразился коронавирусом
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заразился коронавирусом, сообщает Inside the Games.
По информации издания, 68-летний Бах должен был присутствовать на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций в Лозанне (Швейцария). Ожидается, что он обратится к участникам в онлайн-формате.
19 октября Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине. При этом в более ранних заявлениях чиновник допускал, что россияне, дистанцировавшиеся от действий своего правительства, смогут получить допуск к международным стартам. На недавно прошедшем саммите G20 глава МОК призвал лидеров стран к установлению мира.
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