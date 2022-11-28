Глава НОК Швеции временно покинул пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции Матс Орьес покинул свой пост на время судебных разбирательств. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

«Для меня это невероятно неприятная ситуация. Я отрицаю тот факт, что совершил преступление. С нетерпением жду рассмотрения дела и возможности представить суду мои аргументы. В этой ситуации я должен на время отойти от дел», — приводит слова Орьеса Expressen.

Сообщается, что Матс Орьес в поезде положил руку на бедро женщины и делал заявления с «сексуальным подтекстом». Инцидент произошёл летом этого года. Матс Орьес слагает свои полномочия главы НОК до дальнейших уведомлений. Орьес занимал пост с 2018 года. Его место займёт Андерс Ларссон, который является главой шведской хоккейной ассоциации.