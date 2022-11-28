Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава НОК Швеции временно покинул пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

Глава НОК Швеции временно покинул пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах
Комментарии

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции Матс Орьес покинул свой пост на время судебных разбирательств. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

«Для меня это невероятно неприятная ситуация. Я отрицаю тот факт, что совершил преступление. С нетерпением жду рассмотрения дела и возможности представить суду мои аргументы. В этой ситуации я должен на время отойти от дел», — приводит слова Орьеса Expressen.

Сообщается, что Матс Орьес в поезде положил руку на бедро женщины и делал заявления с «сексуальным подтекстом». Инцидент произошёл летом этого года. Матс Орьес слагает свои полномочия главы НОК до дальнейших уведомлений. Орьес занимал пост с 2018 года. Его место займёт Андерс Ларссон, который является главой шведской хоккейной ассоциации.

Западу совсем не стыдно? Российских паралимпийцев унизили и выбросили из мирового спорта Западу совсем не стыдно? Российских паралимпийцев унизили и выбросили из мирового спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022