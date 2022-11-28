ЖГК ЦСКА разгромно обыграл «Луч», одержав 14-ю победу кряду
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Гандболистки ЦСКА одержали 14-ю победу подряд в чемпионате России сезона-2022/2023, обыграв столичную команду «Луч».
ЦСКА победил «Луч» на своей площадке со счётом 38:17. Команды уже встречались на прошлой неделе — тогда ЦСКА также оказался намного сильнее, выиграв со счётом 42:17. Тот успех стал для ЦСКА самой крупной победой в истории в гостевых матчах. ЦСКА единолично занимает первое место в турнирной таблице предварительного этапа розыгрыша женской Суперлиги. «Ростов-Дон», идущий на втором месте, отстаёт от ЦСКА на четыре очка. «Луч» с четырьмя очками располагается на 11-й строчке.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
ЦСКА (Москва) – «Луч» (Москва) – 38:17 (18:8).
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