ЖГК ЦСКА разгромно обыграл «Луч», одержав 14-ю победу кряду

Гандболистки ЦСКА одержали 14-ю победу подряд в чемпионате России сезона-2022/2023, обыграв столичную команду «Луч».

ЦСКА победил «Луч» на своей площадке со счётом 38:17. Команды уже встречались на прошлой неделе — тогда ЦСКА также оказался намного сильнее, выиграв со счётом 42:17. Тот успех стал для ЦСКА самой крупной победой в истории в гостевых матчах. ЦСКА единолично занимает первое место в турнирной таблице предварительного этапа розыгрыша женской Суперлиги. «Ростов-Дон», идущий на втором месте, отстаёт от ЦСКА на четыре очка. «Луч» с четырьмя очками располагается на 11-й строчке.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап



ЦСКА (Москва) – «Луч» (Москва) – 38:17 (18:8).