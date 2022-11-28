В Москве прошёл турнир по каратэ, собравший рекордное количество стран-участниц

В Москве состоялся Международный турнир «Москва – Вселенная каратэ», который стал рекордным по количеству стран-участниц. За награды сражались свыше 380 спортсменов из 21 страны мира, среди которых были действующие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и своих континентов.

Комплекты золотых медалей разделили между собой представители семи стран:

Сара Бахманьяр, Иран (весовая категория до 50 кг);

Анна Чернышева, Россия (55);

Анна Родина, Россия (61);

Мария Алексеева, Беларусь (68);

Изра Бен Тайеб, Тунис (свыше 68);

Карим Абоетта, Египет (60);

Ахмед Ахмедов, Россия (67);

Эрнест Шарафутдинов, Россия (75);

Данияр Юлдашев, Казахстан (84);

Асиман Гурбанли, Азербайджан (свыше 84).

Среди команд доминировали россияне, они же и разыграли между собой высшие награды.

В качестве почётных гостей турнир посетили министр спорта РФ Олег Матыцин и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.