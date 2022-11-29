«Не очень красивый поступок». Чемпион России — об инциденте между О’Салливаном и Трампом

Чемпион России по снукеру Иван Каковский поделился мыслями об инциденте между Ронни О’Салливаном и Джаддом Трампом в финале турнира «Чемпион чемпионов –2022».
– Не так давно в финале турнира «Чемпион чемпионов –2022» играли Трамп и О’Салливан, и получилось так, что Джадду после максимального брейка руку не пожал ни судья, ни Ронни. Что думаете по поводу этого эпизода? Должен ли судья поздравлять игроков с таким событием?
– В правилах игры нет такого, что кто-то кому-то должен пожимать руки. Но есть правила приличия, согласно которым и судья, и соперники жмут руки. Исходя из этого, я бы сказал, что поступок Ронни был не очень красивым. Мне кажется, нет ничего сложного в том, чтобы пожать руку, даже если ты не в настроении. К судье у меня меньше вопросов, – сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.
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