Бах призвал сохранить санкционные ограничения против российских и белорусских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал оставить в силе действующие санкционные ограничения в отношении спортсменов из России и Белоруссии, сообщает Inside the Games.

Примечательно, что в середине ноября 68-летний Бах в обращении к лидерам стран G20 на саммите на Бали (Индонезия) заявил о необходимости участия в Олимпийских играх всех стран, включая конфликтующие. Также на том саммите глава МОК подчеркнул, что политика должна оставаться нейтральной по отношению к спорту.

Напомним, заявления Баха на саммите G20 вызвали широкий резонанс в российском спорте. В частности, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала слова Баха «правильными и справедливыми».