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В ВФВ заявили, что не видят смысла в переходе российского волейбола в Азию

В ВФВ заявили, что не видят смысла в переходе российского волейбола в Азию
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко заявил, что для ВФВ не имеет практического смысла переход в Азиатскую конфедерацию волейбола.

Ранее стало известно, что на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы такой вопрос ещё не обсуждали. У нас разные ситуации с другими видами спорта, потому что наш переход в Азию не даст возможности выступать в международных соревнованиях. Потому что решение о нашем отстранении принимала Международная федерация волейбола (FIVB). Это решение распространяется по всему миру. Мы не поднимали даже этот вопрос, потому что в нём нет никакого практического смысла. Если бы все решения принимала Европейская конфедерация, тогда да, но, повторюсь, решения принимала FIVB. Азиатская конфедерация волейбола будет не вправе принять нас в свои соревнования», – приводит слова Ярёменко «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что мужская и женская сборная России по волейболу не были допущены к участию в олимпийском квалификационном турнире Игр-2024.

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