Джадд Трамп оформил восьмой максимальный брейк в карьере на Scottish Open — 2022

Чемпион мира 2019 года по снукеру Джадд Трамп оформил максимальный брейк (147 очков) в первом же фрейме встречи с Митчеллом Манном в рамках Scottish Open – 2022, который проходит в Эдинбурге.

Для Трампа это восьмой в карьере максимальный брейк. Отметим, что рекордсменом по этому показателю является семикратный чемпиона мира Ронни О’Салливан, у него их 15.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Snooker. Права на видео принадлежат Eurosport.

Напомним, в снукере максимальная серия, которую можно получить, не воспользовавшись фолом соперника — 147 очков. Для её выполнения необходимо после каждого красного шара обязательно сыграть чёрный (15 раз по восемь очков равно 120) и затем шесть цветных (27 очков).