Российские шахматистки сыграли вничью в первых партиях турнира претенденток

В Хиве (Узбекистан) завершились партии 1-го тура турнира претенденток на шахматную корону в группе В. Символические первые ходы сделали губернатор Хорезмской области Фарход Эрманов и президент Федерации шахмат Узбекистана Алишер Садуллаев.
Китаянка Тань Чжунъи и россиянка Екатерина Лагно разыграли ферзевый гамбит, который завершился мирным исходом после 40 ходов. Россиянки Александра Костенюк и Александра Горячкина выбрали испанскую партию, которая закончилась ничейным результатом на 41-м ходу.
В среду, 30 ноября, будут сыграны вторые партии четвертьфиналов. Белые фигуры будут у Горячкиной и Лагно.
Ранее в Монако прошли матчи группы A. В финал турнира претенденток пробилась китаянка Лэй Тинцзе. Действующей чемпионкой мира является представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь.
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