«Исключать ничего не надо». Шипулин — о переходе ВФВ в Азиатскую конфедерацию волейбола

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию.
Вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).
«Никто не запрещает искать какие-то инновационные пути в развитии того или иного вида спорта. Всё может быть, всё зависит от дальнейшего развития событий, политического и экономического отношения к России со стороны Европы и США. Исключать ничего не надо. РФС И ВФВ ищут новые подходы не просто так. В Азии сегодня огромный потенциал в спорте, страны должны подниматься на большие высоты», – приводит слова Шипулина Metaratings.
Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко заявил, что для российского волейбола переход в Азиатскую конфедерацию не имеет практического смысла.
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