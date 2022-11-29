Шипулин: в страшном сне не могу представить, что ОИ пройдут без российских волейболистов

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал возможный пропуск российскими спортсменами Олимпийских игр 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что мужская и женская сборная России по волейболу не были допущены к участию в олимпийском квалификационном турнире Игр-2024. Международная федерация волейбола (FIVB) приняла такое решение в связи с действующими санкциями по отношению к российскому спорту.

«Прогнозы дать не могу. В страшном сне даже представить не могу, что без наших спортсменов пройдут Олимпийские игры. Победы должны одерживаться только на спортивной площадке. Только спорт, только мир», – приводит слова Шипулина Metaratings.