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Шипулин: в страшном сне не могу представить, что ОИ пройдут без российских волейболистов

Шипулин: в страшном сне не могу представить, что ОИ пройдут без российских волейболистов
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал возможный пропуск российскими спортсменами Олимпийских игр 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что мужская и женская сборная России по волейболу не были допущены к участию в олимпийском квалификационном турнире Игр-2024. Международная федерация волейбола (FIVB) приняла такое решение в связи с действующими санкциями по отношению к российскому спорту.

«Прогнозы дать не могу. В страшном сне даже представить не могу, что без наших спортсменов пройдут Олимпийские игры. Победы должны одерживаться только на спортивной площадке. Только спорт, только мир», – приводит слова Шипулина Metaratings.

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