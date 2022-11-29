«Все верят, что мы скоро вернёмся». Лихачёв — об отстранении России в пляжном футболе

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв выразил надежду на скорое возвращение своих подопечных на международную арену.
«Я могу сказать, что и руководители BSWW, и вообще всё пляжнофутбольное сообщество сожалеет, что на данный момент сборная России не может принимать участие в международных соревнованиях, и все искренне верят в то, что мы скоро вернёмся в большую пляжнофутбольную семью. На мой взгляд, отсутствие на турнирах действующих чемпионов мира – это нехорошо. Но ситуация такая, какая есть. И все с нетерпением ждут её изменения.
Международные контакты не утеряны. Мы общаемся в полном объёме и все держим руку на пульсе. И, повторюсь, верим в разрешение ситуации.
BSWW же не может пойти вразрез с решениями ФИФА и УЕФА. Тут у нас каких-то больших вопросов к международной организации нет», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Михаилом Лихачёвым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 30 ноября, в 8:00 мск.
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