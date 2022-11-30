Тренер сборной России по пляжному футболу объяснил, с кем команда будет играть в 2023 году

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, с кем будут играть его подопечные в 2023 году.

«Прежде всего, есть уже одно официально утверждённое соревнование, в котором наша сборная примет участие, если не произойдёт каких-то новых катаклизмов, – это II Игры стран СНГ, которые пройдут в столице Беларуси. Мы получили приглашение туда и для мужской сборной, и для женской.

Также мы сейчас активно обсуждаем возможность проведения контрольных матчей в Азии и в Южной Америке с командами самого высокого уровня. Мы получили проект международного календаря на 2023 год – там есть континентальные отборочные турниры на чемпионат мира. И есть предположение, что ряду сильных сборных в качестве подготовки к этим турнирам было бы интересно сыграть со сборной России. Так что у меня в голове такой план складывается: возможно, мы сыграем в Южной Америке и в Азии перед стартом их континентальных квалификационных турниров. Но всё это ещё надо взвесить и согласовать, плюс получить одобрение международных организаций. Но в целом ничего сложного в этом нет. Думаю, мы сможем организовать такие контрольные игры, а может быть, даже турниры», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Михаилом Лихачёвым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 30 ноября, в 8:00 мск.