Тренер сборной России по пляжному футболу объяснил, с кем команда будет играть в 2023 году

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, с кем будут играть его подопечные в 2023 году.
«Прежде всего, есть уже одно официально утверждённое соревнование, в котором наша сборная примет участие, если не произойдёт каких-то новых катаклизмов, – это II Игры стран СНГ, которые пройдут в столице Беларуси. Мы получили приглашение туда и для мужской сборной, и для женской.
Также мы сейчас активно обсуждаем возможность проведения контрольных матчей в Азии и в Южной Америке с командами самого высокого уровня. Мы получили проект международного календаря на 2023 год – там есть континентальные отборочные турниры на чемпионат мира. И есть предположение, что ряду сильных сборных в качестве подготовки к этим турнирам было бы интересно сыграть со сборной России. Так что у меня в голове такой план складывается: возможно, мы сыграем в Южной Америке и в Азии перед стартом их континентальных квалификационных турниров. Но всё это ещё надо взвесить и согласовать, плюс получить одобрение международных организаций. Но в целом ничего сложного в этом нет. Думаю, мы сможем организовать такие контрольные игры, а может быть, даже турниры», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Михаилом Лихачёвым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 30 ноября, в 8:00 мск.
- 30 ноября 2022
-
08:10
-
07:50
-
00:19
- 29 ноября 2022
-
22:00
-
21:25
-
20:24
-
19:57
-
18:32
-
18:15
-
18:14
-
17:53
-
15:04
-
13:49
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
00:32
-
00:27
- 28 ноября 2022
-
23:15
-
22:58
-
21:36
-
19:13
-
17:25
-
16:32
-
16:31
-
12:51
-
00:38
-
00:33
- 27 ноября 2022
-
23:05
-
15:18
-
12:19
-
00:16
- 26 ноября 2022
-
22:30