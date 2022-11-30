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Тренер сборной России по пляжному футболу Лихачёв назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Тренер сборной России по пляжному футболу Лихачёв назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, какие команды считает фаворитами чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.

Сейчас на мундиале проходят матчи третьего тура группового этапа и определяются участники плей-офф.

«По первым матчам чемпионата мира я бы выделил сборные Бразилии, Испании и Франции. Пожалуй, эти команды показали самый высокий уровень футбола на данный момент. Их я и могу сейчас отнести к главным фаворитам.
Если не брать топ-команды, то выделю Данию и Хорватию. Эти команды всё-таки относятся ко второму эшелону, но играют очень организованно. Думаю, что они могут претендовать на выход в высокие стадии этого мундиаля», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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