«Российский пляжный футбол, думаю, выживет». Михаил Лихачёв – о последствиях отстранения

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о перспективах пляжного футбола в условиях отстранения национальной команды от международных турниров.

«Выживет ли российский пляжный футбол в условиях отстранения? Я думаю, что выживет. Та база, которая была заложена в последние 15 лет, должна позволить существовать пляжному футболу. Это ведь такая же сфера жизни, как и любая другая, – могут быть взлёты и падения, расцветы или кризисы. Важно не потерять тот уровень, который есть, сохранить и количество клубов и по возможности качество. Но посмотрим, как это всё будет получаться. Пока ситуация терпимая. Может быть, в следующем году даже ещё команда появится. Хочется верить, что Суперлига останется серьёзным турниром», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.