Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан вышел в 1/16 финала Scottish Open – 2022, который проходит в Эдинбурге.
В 1/32 финала Scottish Open О'Салливан обыграл англичанина Бена Вулластона, занимающего 44-е место в мировом рейтинге, со счётом 4:2.
За выход в 1/8 финала О'Салливан сыграет с победителем встречи между ирландцем Кеном Доэрти, занимающим 119-е место в мировом рейтинге, и англичанином Гэри Уилсоном (32-й в мировом рейтинге).
Напомним, ранее О'Салливан принял решение сняться с German Masters.
Действующим победителем Scottish Open является бельгиец Люк Бресель (11-е место в мировом рейтинге). Он уже не сможет защитить титул, так как в квалификации уступил шотландцу Фрейзеру Патрику со счётом 3:4.
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