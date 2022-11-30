Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан вышел в 1/16 финала Scottish Open – 2022, который проходит в Эдинбурге.

В 1/32 финала Scottish Open О'Салливан обыграл англичанина Бена Вулластона, занимающего 44-е место в мировом рейтинге, со счётом 4:2.

За выход в 1/8 финала О'Салливан сыграет с победителем встречи между ирландцем Кеном Доэрти, занимающим 119-е место в мировом рейтинге, и англичанином Гэри Уилсоном (32-й в мировом рейтинге).

Напомним, ранее О'Салливан принял решение сняться с German Masters.

Действующим победителем Scottish Open является бельгиец Люк Бресель (11-е место в мировом рейтинге). Он уже не сможет защитить титул, так как в квалификации уступил шотландцу Фрейзеру Патрику со счётом 3:4.