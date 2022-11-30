Лихачёв: все понимают, что Россия может многое дать пляжному футболу, если будет играть
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв выразил мнение о том, что его команда многое может дать пляжному футболу, если её вернут на международную арену.
«Представители практически всех сборных, с кем удалось пообщаться в Дубае, говорят, что ждём, мол, вашего возвращения. Мне безумно приятно, что за пределами поля у нас сохраняются такие замечательные отношения. Все понимают, что Россия как флагман очень многое могла бы дать для развития пляжного футбола при участии в международных соревнованиях», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Михаилом Лихачёвым можно прочитать на «Чемпионате»
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