«Знаем, куда двигаться». Тренер сборной по пляжному футболу – об итогах года без турниров
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги года своей команды.
«Мы просмотрели достаточно большую группу молодых футболистов, многим из них дали шанс, и ряд игроков этим шансом воспользовался весьма неплохо. Есть футболисты, которыми я очень доволен. Так что в принципе год, учитывая всю ситуацию, все сложности и ограничения, прошёл достаточно плодотворно. А если мы останемся в таком же режиме, без официальных турниров и в 2023 году, то у нас есть точное понимание, как выстроить свою работу. Самое главное, что сейчас мы точно знаем, куда нам двигаться дальше», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Михаилом Лихачёвым можно прочитать на «Чемпионате»
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