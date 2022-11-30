Минспорта России рассматривает предложение о проведении зимних Игр стран СНГ
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Министр спорта России Олег Матыцин на встрече с сенаторами Совета Федерации РФ в формате «Открытого диалога» заявил, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) рассматривают предложение о проведении зимних Игр.
«Рассматривается предложение, оно поддержано всеми странами, о проведении зимних Игр стран СНГ. Следующие летние Игры пройдут в 2023-м в Минске», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».
В ходе мероприятия, проведённого заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой, обсуждались вопросы усиления социальной защиты спортсменов, развития спортивной инфраструктуры в регионах и сети образовательных учреждений, а также материально-техническое обеспечение российского спорта.
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