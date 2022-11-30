«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО», прервав 4-матчевую серию поражений в ЧР по волейболу

10-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Сосновом Бору матчем между местным «Динамо-ЛО» и «Белогорьем». Белгородский клуб одержал победу со счётом 3:0 (31:29, 25:22, 31:29), прервав четырёхматчевую серию поражений.

«Белогорье» одержало пятую победу в 10 матчах чемпионата России и с 15 очками поднялось на восьмое место в турнирной таблице. «Динамо-ЛО» потерпело четвёртое поражение и с 18 очками располагается на шестой строчке.

Остальные матчи 10-го тура пройдут 1-3 декабря.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 10-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (29:31, 22:25, 29:31).