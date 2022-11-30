Лидер гандбольной Суперлиги «Виктор» потерял первое очко в чемпионате России

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Лидер соревнований «Виктор» потерял первое очко в сезоне, на выезде сыграв вничью с астраханским «Динамо» — 33:33. В активе ставропольской команды 17 очков и первое место.

Второе место занимает ЦСКА, на выезде обыгравший санкт-петербургский «Зенит» — 29:28. У армейского клуба 14 очков. «Зенит» с 10 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Акбузат» (Уфа) – «Скиф» (Омск) – 34:31 (12:13).

«Динамо» (Астрахань) – «Виктор» (Ставрополь) – 33:33 (15:15).

«СГАУ-Саратов» — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 31:31 (17:17).

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 28:29 (13:13).