World Athletics отложила восстановление ВФЛА до марта 2023 года

В Риме прошёл совет Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics, на котором глава рабочей группы Руне Андерсен сделал доклад по статусу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В докладе отмечен прогресс по большинству пунктов дорожной карты, однако рекомендуется отложить вопрос с восстановлением ВФЛА до марта 2023 года.
«Однако рабочая группа не наивна. Она признаёт, что для внедрения широкомасштабных и устойчивых культурных изменений, вероятно, потребуется много лет, а регионы и заинтересованные стороны неизбежно будут продвигаться разными темпами и с разной степенью поддержки этих изменений. Кроме того, ВФЛА по-прежнему находится под надзором и контролем российского правительства, и Рабочая группа с обеспокоенностью отмечает решение дисциплинарной комиссии РУСАДА не публиковать свои выводы по делу фигуристки Камилы Валиевой, что указывает на то, что не все элементы внутренней антидопинговой системы работают так же надёжно и независимо, как им и положено», — говорится в докладе Андерсена, который приводится на сайте ВФЛА.
Мониторинг ВФЛА со стороны World Athletics будет продолжен. К вопросу о восстановлении ВФЛА совет вернётся в марте 2023 года.
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