Министр спорта России увидел позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о позиции рабочей группы совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отложить восстановление статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до марта 2023 года.



«Представители рабочей группы World Athletics отмечают прогресс в деятельности ВФЛА по восстановлению в организации. За это время при поддержке Минспорта России была выстроена эффективная система работы федерации, и сейчас она оценена со стороны World Athletics.



На постоянной основе совершенствуется антидопинговая деятельность. Во главу угла ставится культура чистого спорта, которая поддерживается спортсменами, тренерами, специалистами, руководством федерации.



Мы видим позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА и рассчитываем на дальнейший конструктивный диалог по рассмотрению итогов реализации дорожной карты», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

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